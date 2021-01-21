Путин проведет совещание по экономическим вопросам 

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по экономическим вопросам. Также запланирован международный телефонный разговор. Об этом журналистам объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"В новом году президент продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики", — заявил Песков.

В открытой части будет только выступление Владимира Путина. "Остальное будет рабочий разговор традиционный", — уточнил Песков. "Президент регулярно проводит такие совещания, и чтобы это был действительно рабочий обмен мнениями, кроме выступления президента, все идет в закрытом режиме", — пояснил он.

Также сегодня в графике главы государства — непубличные встречи и совещания. Путин работает из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.