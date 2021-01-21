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Путин проведет совещание по экономическим вопросам 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет большое совещание по экономическим вопросам. Также запланирован международный телефонный разговор. Об этом журналистам объявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В новом году президент продолжает практику таких совещаний по синхронизации всех действий в области экономики", — заявил Песков.

В совещании примут участие министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Решетников, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ожидаются доклады об итогах социально-экономического развития России в 2020 году и о прогнозе на 2021 год.
В открытой части будет только выступление Владимира Путина. "Остальное будет рабочий разговор традиционный", — уточнил Песков. "Президент регулярно проводит такие совещания, и чтобы это был действительно рабочий обмен мнениями, кроме выступления президента, все идет в закрытом режиме", — пояснил он.
Также сегодня в графике главы государства — непубличные встречи и совещания. Путин работает из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
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Политика , Антон Силуанов , Марат Хуснуллин , Максим Решетников , Дмитрий Песков , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России
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