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Москва

Песков заявил об отсутствии в графике встречи Путина и Байдена 

Российская Газета и ещё 15 1 час назад
Песков заявил об отсутствии в графике встречи Путина и Байдена
Фото: РИА Новости
Президенты России и США пока не планируют встречу в ближайшее время. Как сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности таких переговоров в ближайшее время, пока таких обсуждений не ведется.

"Очное международное общение существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией", — напомнил Песков.

"Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. Для этого должны созреть какие-то предпосылки перед тем, как мы сможем говорить о перспективах потенциальной встречи", — пояснил пресс-секретарь президента России.

"Пока никакой ни подготовки, ни конкретно такой вопрос не стоит на повестке", — заключил Песков.

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