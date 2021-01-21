Песков заявил об отсутствии в графике встречи Путина и Байдена 

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Президенты России и США пока не планируют встречу в ближайшее время. Как сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности таких переговоров в ближайшее время, пока таких обсуждений не ведется.

"Очное международное общение существенно сейчас заморожено в связи с эпидемиологической ситуацией", — напомнил Песков.

"Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. Для этого должны созреть какие-то предпосылки перед тем, как мы сможем говорить о перспективах потенциальной встречи", — пояснил пресс-секретарь президента России.