Путин поздравил с юбилеем Пласидо Доминго 

"Примите сердечные поздравления с 80-летием. Вместе с вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому вы посвящаете свое творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию", — отметил в поздравлении Путин.