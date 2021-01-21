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Путин поздравил с юбилеем Пласидо Доминго 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Путин поздравил с юбилеем Пласидо Доминго
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его необыкновенный яркий талант. Телеграмма главы российского государства опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления с 80-летием. Вместе с вами, человеком необыкновенно яркого таланта, настоящей легендой оперной сцены, этот юбилей отмечают миллионы людей в Испании, России, странах Европы и мира, все, кому вы посвящаете свое творчество, щедро дарите вдохновение и большую созидательную энергию", — отметил в поздравлении Путин.

Он добавил, что Доминго ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое он уделяет благотворительности и поддержке молодых исполнителей.

"Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях вам и вашим близким", — резюмировал Путин.

Доминго родился 21 января 1941 года в Мадриде. Он выступал в оперных театрах "Ковент-Гарден" (Лондон), "Метрополитен-Опера" (Нью-Йорк), "Ла Скала" (Милан), Мариинском театре и других. Исполнил партии в операх "Травиата" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Кармен" Жоржа Бизе, "Фауст" Шарля Гуно и др. Участвовал в концертной программе "Три тенора" совместно с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом. Лауреат семи премий "Грэмми" (1984-2000). Первое выступление Пласидо Доминго на российской сцене состоялось в 1974 году в Большом театре в Москве во время гастролей "Ла Скала". В последний раз Доминго приезжал в Россию в октябре 2020 года.
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Комментарии 1
Политика , Пласидо Доминго , Шарль Гуно , Жорж Бизе , Джузеппе Верди , Владимир Путин , Испания
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