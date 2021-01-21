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Прилепин может возглавить партию «Справедливая Россия — за правду» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Прилепин может возглавить партию «Справедливая Россия — за правду»
Фото: РИА Новости
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагает, что председатель партии «За правду» Захар Прилепин в будущем может занять место лидера в объединенной партии «Справедливая Россия — За правду».

«Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. … Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все (решения) принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение», — сказал Миронов, отвечая на вопрос о вероятности председательства Прилепина в объединенной партии.

По словам Миронова, он готов поступиться местом председателя, если это будет необходимо для борьбы за второе место в Госдуме, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы».
Помимо этого, лидер «Справедливой России» заявил, что откажется от места в Совете Федерации, если его туда пригласят. «А зачем мне рядовое кресло члена Совета Федерации? Я там был, десять лет возглавлял Совет Федерации. Наверное, не стоит мне туда входить», — подчеркнул он.
В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия — За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться.
Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике — нам нужно объединяться».
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Комментарии 1
Политика , Захар Прилепин , Сергей Миронов , Александр Казаков , Госдума , Справедливая Россия , Совет Федерации , КПРФ , ЛДПР , Деловая газета "Взгляд" , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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