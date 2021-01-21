«Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. … Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все (решения) принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение», — сказал Миронов, отвечая на вопрос о вероятности председательства Прилепина в объединенной партии.