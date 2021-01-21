Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм
«Цой»: Спивак и Учитель представляют фильм Только в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Кадыров рассказал о клятве на могиле отца, которую он исполнил 

News.ru 20 минут назад
Кадыров рассказал о клятве на могиле отца
Фото: globallookpress.com
Глава Чечни Рамзан Кадыров исполнил «главный долг своей жизни» — ликвидировал бандподполье в республике. Такую клятву он дал на могиле отца, и слово сдержал.
По его словам, это было большим грузом, но он не мог отказаться от дела отца — Ахмата Кадырова. Такое заявление он сделал на своей странице «ВКонтакте».

Приказ Верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми «эмирами», исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! — написал Кадыров.

Он признался, что пришлось пережить не одну бессонную ночь и приложить титанические усилия, чтобы выполнить обещание.
Ликвидация банды Аслана Бютукаева была завершена 20 января. Шесть её членов находились в федеральном розыске, но ей дважды удавалось уходить от преследования. Трое террористов были уроженцами Чечни, один — астраханец, пятый из Казахстана. Также в банде были украинцы, которых ликвидировали в прошлом году, сообщил НАК.
У себя в Telegram-канале Кадыров опубликовал фото и досье на последних шестерых боевиков. Он отметил, что спецоперация была спланирована давно, и он лично принимал участие в разработке плана, который грамотно осуществил, на месте руководя спецоперацией, командир полка Замид Чалаев.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
News.ru: последние новости
Украина ждёт покаяния от президента России Украина ждёт покаяния от президента России Лавров считает интересным, откуда у ФРГ знания для определения «Новичка» Лавров считает интересным, откуда у ФРГ знания для определения «Новичка» Пушков предрёк Байдену импичмент после Трампа Пушков предрёк Байдену импичмент после Трампа
Комментарии 2
Политика , Рамзан Кадыров , Аслан Бютукаев , Ахмат Кадыров , НАК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
02:01
«Красную зону» в центре Вашингтона сняли на видео
В мире
Видео с места уничтожения боевика в Чечне
00:28
Видео с места уничтожения боевика в Чечне
Происшествия
Видео с вакансией мечты для путешественников
00:32
Видео с вакансией мечты для путешественников
В мире
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
00:27
Видео с места вышедшего на берег смерча в Сочи
Происшествия
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
01:11
Спасенного из полыньи пенсионера сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
01:21
Появилось видео с места взрыва в центре Мадрида
Происшествия
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
00:59
День рождения Ольги Бузовой показали на видео
Шоу-бизнес
Видео планового полета Ту-160 над океаном
00:59
Видео планового полета Ту-160 над океаном
Армия
Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом
01:39
Видео с Дональдом Трампом, покидающим Белый дом
В мире
Учения военных инженеров показали на видео
01:50
Учения военных инженеров показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение