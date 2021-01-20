В консульстве России в США заявили о проблемах со связью по факсу

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой, рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.
"В течение нескольких месяцев именно на линиях, на которых осуществляется факсимильная связь с Россией, связи по факсу нет", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за обеспечение этой связи отвечает компания Verizon. По его словам, все эти месяцы компания обещает починить неисправность.
Во вторник источник в российской дипмиссии заявил РИА Новости, что с 18 января американская сторона отключила телефонные линии генконсульства РФ в Нью-Йорке, есть перебои с интернетом. До сих пор проблема с телефонной связью также не решена.