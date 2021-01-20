В консульстве России в США заявили о проблемах со связью по факсу

В генконсульстве РФ Нью-Йорке уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой , рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.

"В течение нескольких месяцев именно на линиях, на которых осуществляется факсимильная связь с Россией, связи по факсу нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за обеспечение этой связи отвечает компания Verizon . По его словам, все эти месяцы компания обещает починить неисправность.

Во вторник источник в российской дипмиссии заявил РИА Новости, что с 18 января американская сторона отключила телефонные линии генконсульства РФ в Нью-Йорке, есть перебои с интернетом. До сих пор проблема с телефонной связью также не решена.