Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

В консульстве в Нью-Йорке сообщили о проблемах с факсимильной связью 

РИА Новости 1 час назад
В консульстве России в США заявили о проблемах со связью по факсу
Фото: CC BY-SA 3.0 / Gryffindor /
В генконсульстве РФ в Нью-Йорке уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой, рассказал РИА Новости представитель дипмиссии.

"В течение нескольких месяцев именно на линиях, на которых осуществляется факсимильная связь с Россией, связи по факсу нет", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за обеспечение этой связи отвечает компания Verizon. По его словам, все эти месяцы компания обещает починить неисправность.
Во вторник источник в российской дипмиссии заявил РИА Новости, что с 18 января американская сторона отключила телефонные линии генконсульства РФ в Нью-Йорке, есть перебои с интернетом. До сих пор проблема с телефонной связью также не решена.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Последние новости
Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Малышева дала совет россиянам после смерти Грачевского Сын миллиардера умер в 24 года Сын миллиардера умер в 24 года
Политика , Verizon , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
00:35
Россиянка разделась на склоне горного курорта в Сочи и попала на видео
Общество
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
00:52
Лукашенко окунулся в прорубь и попал на видео
Политика
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
00:30
Опубликовано видео инаугурации Джо Байдена
Политика США
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
00:05
Опубликовано видео последствий взрыва в центре Мадрида
Происшествия
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
01:27
Дональд Трамп покинул Белый дом и попал на видео
США
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
00:29
Момент тарана машины ДПС в Пензе попал на видео
Происшествия
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
00:53
Охранники без масок в ТЦ скрутили покупателя без средств защиты и попали на видео
Происшествия
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
00:09
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Погода
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
00:20
Опубликовано видео смертельного ДТП под Тверью
Происшествия
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
00:39
Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение