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Кадыров заявил, что выполнил «долг всей жизни» 

Газета.Ru 20 минут назад
Кадыров заявил о выполнении «долга всей жизни»
Фото: ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг, завершив ликвидацию бандитского подполья. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Приказ Верховного Главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны!» — написал Кадыров.

Кадыров сообщил Путину о ликвидации боевиков в Чечне
Ранее Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам, ликвидированные лица были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.
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Политика , Рамзан Кадыров
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