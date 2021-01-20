Кадыров заявил о выполнении «долга всей жизни»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг, завершив ликвидацию бандитского подполья. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»

«Приказ Верховного Главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни! Дело чести, народа и страны!» — написал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам, ликвидированные лица были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.