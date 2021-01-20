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Москва

Бальбек прокомментировал слова главы МИД Украины про покаяние 

РИА Новости 2 часа назад
Бальбек раскритиковал главу МИД Украины за слова про покаяние России
Фото: РИА Новости
Необузданные мечту уносят разум главы МИД Украины Дмитрия Кулебы за пределы существующей реальности, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя надежды этого дипломата на "покаяние" президента РФ.
Ранее Кулеба выразил надежду, что когда-нибудь российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов.

"Необузданные мечты уносят разум главного дипломата Украины за пределы существующей реальности. Никогда президент России не будет каяться ни перед карателями, ни перед бандеровцами", — сказал Бальбек РИА Новости.

По словам депутата, "мы действительно с украинским правительством идём разными путями: те хотят в угоду Вашингтону физически уничтожить население Донбасса, мы — настаиваем на мирном урегулировании".

"Господин Кулеба не просто погряз во лжи, он просто нырнул в это болото с камнем на шее. Не удивлюсь, если уже в дипломатических кругах его фамилия стала нарицательной как человека лживого, презирающего инакомыслие и готового лизать сапоги тем, кто оплачивает его причуды", — резюмировал парламентарий.

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Комментарии
Политика , Руслан Бальбек , МИД , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости
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