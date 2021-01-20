Бальбек раскритиковал главу МИД Украины за слова про покаяние России

"Господин Кулеба не просто погряз во лжи, он просто нырнул в это болото с камнем на шее. Не удивлюсь, если уже в дипломатических кругах его фамилия стала нарицательной как человека лживого, презирающего инакомыслие и готового лизать сапоги тем, кто оплачивает его причуды", — резюмировал парламентарий.