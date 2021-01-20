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Москва

МИД прокомментировал решение о лишении Минска ЧМ-2021 

Газета.Ru 1 час назад
Захарова назвала политизированным решение лишить Минск ЧМ-2021
Фото: РИА Новости
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о лишении Минска права провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году.
По мнению Захаровой, решение о лишении Минска ЧМ-2021 по хоккею является политизированным и предвзятым.

"Каждый день на всех международных площадках наши западные партнеры призывали к любому виду давления на Минск, вот вам и ответ об их истинной мотивации", — цитирует официального представителя МИД РФ "Матч ТВ".

Напомним, что ЧМ-2021 должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Белоруссии и Латвии.
Ранее президент ИИХФ рассказал о беседе с Лукашенко.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Латвия , Минск
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