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Москва

Матвиенко высказалась против «ковидных паспортов» 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Матвиенко высказалась против «ковидных паспортов»
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что вакцинация в России добровольная, подчеркнув, что «ковидные паспорта» вводиться не будут. Об этом пишет РИА Новости.

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», — пояснила Матвиенко, напомнив, что прививка — дело добровольное.

Она также высказала мнение, что вакцинация не должна стать основанием для установления неравенства прав у граждан, пишет ТАСС.
ВОЗ прокомментировала идеи вакцинных паспортов
Ранее, как сообщал «Рамблер», большинство россиян выступили против выдачи «ковид-паспортов» для тех, кто переболел коронавирусом или привился от него.
Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны. Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12%, напротив, поддержали инициативу. Россияне уверяют, что перепись людей по признаку перенесенной болезни или прохождения вакцинации напоминает дискриминацию.
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Политика , Валентина Матвиенко , ВОЗ , Совет Федерации , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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