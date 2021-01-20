Матвиенко высказалась против «ковидных паспортов» 

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», — пояснила Матвиенко, напомнив, что прививка — дело добровольное.

Она также высказала мнение, что вакцинация не должна стать основанием для установления неравенства прав у граждан, пишет ТАСС.

Ранее, как сообщал «Рамблер», большинство россиян выступили против выдачи «ковид-паспортов» для тех, кто переболел коронавирусом или привился от него.

Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны. Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12%, напротив, поддержали инициативу. Россияне уверяют, что перепись людей по признаку перенесенной болезни или прохождения вакцинации напоминает дискриминацию.