Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева 

«Действительно президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом «последнем амире Чечни», известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», — сказал представитель Кремля журналистам, его слова приводит РИА Новости.