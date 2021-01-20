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Москва

Песков заявил, что в Кремле не готовятся к инаугурации Байдена 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Песков: в Кремле не готовятся к инаугурации Байдена
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предстоящей инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне.
Он отметил, что в Кремле не готовятся к церемонии, которая должна пройти в среду, 20 января.

"Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить. Будет ли на это соответствующая воля в Вашингтоне, это будет зависеть от господина Байдена и его команды", — добавил Песков.

Кроме того, представитель Кремля напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже направлял демократу поздравление в связи с его победой в президентской гонке.
Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.
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Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин , США
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