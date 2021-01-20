Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танцев «Заманхо» Рената Цакаева. Об этом лидер кавказской республики сообщил на своей странице во «ВКонтакте», где разместил соответствующее видео.
Кадыров рассказал подписчикам, что после трудового дня он «хорошо поработал в спортзале» в компании офицера СОБР «Терек» Тимирлана Эдилова, помощников руководителя Чечни Умара Даудова и Усмана Буруева, а также солиста филармонии Майрбека Хайдарова и директора ансамбля Рената Цакаева. После тренировки был организован вечер бокса, главным поединком которого стал бой между Кадыровым и Цакаевым.
«Рефери Усман Буруев начал вести отчет, но на пятой секунде Ренат снова встал в стойку и продолжил поединок. До третьего раунда дело не дошло, Ренат пропустил серию ударов и снова оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение моего оппонента техническим нокаутом», — сообщил Кадыров.