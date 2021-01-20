Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танцев «Заманхо» Рената Цакаева. Об этом лидер кавказской республики сообщил на своей странице во «ВКонтакте», где разместил соответствующее видео.

Кадыров рассказал подписчикам, что после трудового дня он «хорошо поработал в спортзале» в компании офицера СОБР «Терек» Тимирлана Эдилова, помощников руководителя Чечни Умара Даудова и Усмана Буруева, а также солиста филармонии Майрбека Хайдарова и директора ансамбля Рената Цакаева. После тренировки был организован вечер бокса, главным поединком которого стал бой между Кадыровым и Цакаевым.