Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Появилось видео нокаута Кадыровым директора ансамбля 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров нокаутировал директора ансамбля песни и танцев «Заманхо» Рената Цакаева. Об этом лидер кавказской республики сообщил на своей странице во «ВКонтакте», где разместил соответствующее видео.
Кадыров рассказал подписчикам, что после трудового дня он «хорошо поработал в спортзале» в компании офицера СОБР «Терек» Тимирлана Эдилова, помощников руководителя Чечни Умара Даудова и Усмана Буруева, а также солиста филармонии Майрбека Хайдарова и директора ансамбля Рената Цакаева. После тренировки был организован вечер бокса, главным поединком которого стал бой между Кадыровым и Цакаевым.

«Рефери Усман Буруев начал вести отчет, но на пятой секунде Ренат снова встал в стойку и продолжил поединок. До третьего раунда дело не дошло, Ренат пропустил серию ударов и снова оказался на настиле. Судья зафиксировал поражение моего оппонента техническим нокаутом», — сообщил Кадыров.

Комментарии
Политика , Видео , Рамзан Кадыров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео
02:20
Заказное избиение пенсионером бывшей девушки попало на видео
Происшествия
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
00:15
Жених бросил в невесту гигантский торт и попал на видео
Общество В мире
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
03:58
Кадыров нокаутировал директора ансамбля
Политика
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
00:08
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
00:37
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение