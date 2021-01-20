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Для России ничего не изменится. Россия как жила много-много сотен лет, так и будет жить, ища добрые отношения с США, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что будет ли у Вашингтона соответствующая встречная политическая воля, зависит от господина Байдена и его команды.

Журналисты спросили у Пескова, как в Кремля готовятся к инаугурации Байдена, а также будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять нового американского лидера.

В Кремле не готовятся к инаугурации, — ответил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что ранее российский лидер поздравил Байдена с избранием на пост главы государства.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН , доктор экономических наук Владимир Васильев заявил, что Вашингтон намерен изменить направление внешней политики страны. Это стало понятно, когда команда избранного президента США Джо Байдена рассказала, что Россия останется одной из угроз. Эксперт считает, что Вашингтон продолжит мешать строительству «Северного потока — 2». Васильев пришёл к такому выводу после заявлений кандидата на пост госсекретаря Энтони Блинкена , который говорил о том, что Вашингтон должен предотвратить строительство газопровода в рамках антироссийской внешней политики.

Как писал NEWS.ru, Блинкен 19 января выступил на слушаниях в сенате. Он заявил, что команда Байдена намерена рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России.