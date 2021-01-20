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В Крыму до апреля сократят штат чиновников на 10 процентов 

Российская Газета и ещё 1 44 минуты назад
В Крыму до апреля сократят штат чиновников на 10 процентов
Фото: РИА Новости
До 1 апреля нынешнего года в Крыму будет уменьшена штатная численность сотрудников аппарата правительства, а также местных органов власти. Это следует из распоряжения главы Республики Крым, опубликованного на официальном портале правительства региона.
Сергей Аксенов распорядился создать рабочую группу, в которую вошли вице-премьеры правительства, министр информации Крыма и начальник управления кадровой политики аппарата Совмина. Ее возглавил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
До 1 февраля члены рабочей группы должны представить свои предложения относительно сокращения на 10 процентов штатной численности сотрудников аппарата правительства и работников органов исполнительной власти Крыма. Сделать то же самое предложено и другим структурам власти на полуострове. В частности, оптимизировать штатную численность аппарата предложено парламенту Крыма, его избиркому, Счетной палате, офису омбудсмена.
Оптимизация должна завершиться до 1 апреля 2021 года. О грядущем сокращении стало известно в ноябре минувшего года, когда глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о сокращении штата федеральных чиновников на пять процентов, а местных органов власти — на 10 процентов.
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Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Михаил Мишустин , Юрий Гоцанюк , Счетная палата , Правительство РФ , Республика Крым
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