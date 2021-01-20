Камчатский министр объяснила слова про «сброд» и «токсичных людей» 

«17 января я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл — мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему. Тем не менее хотела бы еще раз прояснить и обратить внимание на то, что, на мой взгляд, негатив нужно отталкивать от себя», — написала чиновница на своей странице в Instagram. Она также отметила, что «нужно уметь отгораживаться от отрицательных эмоций и посылов, которые противоречат твоим внутренним установкам». Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко объяснила публикацию на своей странице в соцсети поста, в котором призвала не тратить энергию на токсичных людей, «энергетических вампиров» и «прочий сброд».

В воскресенье Максименко выложила в своих социальных сетях пост, где призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд», отметив, что продолжит работать дальше, а «время — лучший судья». Пользователи соцсетей высказали предположение, что таким образом чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она назвала «сбродом». В результате Максименко заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции». В пресс-службе правительства Камчатского края во вторник воздержались от официальных комментариев по этому поводу.