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Камчатский министр объяснила слова про «сброд» и «токсичных людей» 

Деловая газета «Взгляд» 26 минут назад
Камчатский министр объяснила слова про «сброд» и «токсичных людей»
Фото: РИА Новости
Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко объяснила публикацию на своей странице в соцсети поста, в котором призвала не тратить энергию на токсичных людей, «энергетических вампиров» и «прочий сброд».
  1. «17 января я опубликовала пост в Instagram, главной идеей которого был посыл — мыслить и действовать позитивно, несмотря на трудности, неприятности и досужие разговоры. Каждый человек, конечно, вправе понимать и трактовать мои слова по-своему. Тем не менее хотела бы еще раз прояснить и обратить внимание на то, что, на мой взгляд, негатив нужно отталкивать от себя», — написала чиновница на своей странице в Instagram. Она также отметила, что «нужно уметь отгораживаться от отрицательных эмоций и посылов, которые противоречат твоим внутренним установкам».
В воскресенье Максименко выложила в своих социальных сетях пост, где призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд», отметив, что продолжит работать дальше, а «время — лучший судья». Пользователи соцсетей высказали предположение, что таким образом чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она назвала «сбродом». В результате Максименко заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции». В пресс-службе правительства Камчатского края во вторник воздержались от официальных комментариев по этому поводу.
Публикации региональных чиновников в соцсетях нередко привлекают внимание интернет-пользователей. Так, в марте прошлого года пользователи Сети раскритиковали министра образования Мурманской области Анну Головину, которая только недавно вступила в эту должность, за множество орфографических и пунктуационных ошибок в постах. Чиновница поблагодарила всех, кто указал ей на ошибки в постах в соцсетях.
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Политика , Камчатский Край
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