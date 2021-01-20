Миронов призвал партии к объединению перед выборами в Госдуму 

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал объединиться партии "Коммунисты России", "Родину", Партию пенсионеров и КПРФ.
Ранее Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Короткое название новой партии будет "Справедливая Россия — За правду". Миронов говорил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии.
"Это только три первые ласточки, потому что объединения будут. И мы обращаемся и к КПРФ, и к "Коммунистам России", и к Партии пенсионеров, и к партии "Родина". Ко всем обращаемся с призывом: давайте объединяться", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".