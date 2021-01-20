Миронов призвал партии к объединению перед выборами в Госдуму 

"Это только три первые ласточки, потому что объединения будут. И мы обращаемся и к КПРФ, и к "Коммунистам России", и к Партии пенсионеров, и к партии "Родина". Ко всем обращаемся с призывом: давайте объединяться", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".