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Москва

Миронов призвал партии к объединению перед выборами в Госдуму 

РИА Новости и ещё 80 3 часа назад
Миронов призвал партии к объединению перед выборами в Госдуму
Фото: РИА Новости
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал объединиться партии "Коммунисты России", "Родину", Партию пенсионеров и КПРФ.
Ранее Миронов заявил об объединении с партиями "За правду" и "Патриоты России", которое состоится в ближайшее время. Короткое название новой партии будет "Справедливая Россия — За правду". Миронов говорил, что надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии.

"Это только три первые ласточки, потому что объединения будут. И мы обращаемся и к КПРФ, и к "Коммунистам России", и к Партии пенсионеров, и к партии "Родина". Ко всем обращаемся с призывом: давайте объединяться", — сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

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Политика , Сергей Миронов , Партия Родина , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ
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