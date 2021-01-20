Почти у 70% российских регионов наблюдается дефицит бюджета

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Большинство регионов России завершило 2020 год с дефицитом бюджета. Об этом сообщает РБК.

Согласно предварительной информации Казначейства России об исполнении консолидированного бюджета субъектов, совокупный дефицит их бюджетов по итогам прошлого года превысил 762 миллиарда рублей (5% от совокупного объема их бюджетных доходов).

58 из 85 регионов завершили 2020-й с дефицитом бюджета. Наибольшие значения дефицита по отношению к доходам в Кемеровской (-21%) и Тюменской областях (-20%), Удмуртской Республике (-16%), Ямало-Ненецком автономном округе (-14%), Башкортостане (-14%) и Архангельской области (-14%).

Главный научный сотрудник Института социальной политики РАНХиГС Наталья Зубаревич отметила, что больше других субъектов от кризиса пострадали регионы с большой долей топливно-энергетического комплекса и автомобилестроения в экономиках и крупные города, в которых первостепенную роль играют услуги.

Ранее в рейтинговом агентстве Fitch Ratings отмечали, что доходы региональных бюджетов снизились по причине сокращения налоговых поступлений, снижения стоимости нефти и трат на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.