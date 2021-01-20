В 70% регионов возник дефицит бюджета из-за пандемии

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Удмуртии. 58 регионов России не смогли вывести свои бюджеты в ноль или в плюс по итогам прошлого года. Хуже всего ситуация в Кузбассе, Тюменской области

Всего региональный дефицит составил 762,2 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на предварительные данные Казначейства РФ. Эта сумма — 5% совокупного объёма бюджетных доходов упомянутых 58 областей России.

При этом в Кемеровской области дефицит составил 21%, в Тюменской — 20%, в Удмуртии — 16%, Ямало-Ненецком АО — 14%, а в Башкортостане — 14%.

Причинами такой ситуации стали падение внешнего спроса на сырье и внутреннего платёжеспособного спроса и резкое сокращение в секторе услуг.

Минфин сообщил, что пока рано говорить о дефиците, потому что итоговая отчётность придёт в Казначейство только 20 января.