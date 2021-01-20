"В Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации данного международного коммерческого проекта. Приняты несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума СП-2", — говорится в заявлении Антонова.