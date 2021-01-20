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Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих 

ТАСС и ещё 15 2 часа назад
Госдума вводит запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих
Фото: РИА Новости
Госдума в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий для государственных и муниципальных служащих, а также для военных, запрет на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом.
Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. Законопроектом в первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на постоянное проживание за границей.
Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства, либо получении вида на жительство за рубежом.
Законопроект запрещает лицам с иностранным гражданством или видом на жительство замещать должности в государственных и муниципальных органах, требующие оформление допуска к гостайне.

Ограничения для военных

В законе "О государственной охране" предлагается прописать, что военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин РФ, "не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства". В действующей редакции закона прописано лишь, что органы госохраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом, которые не имеют гражданства других стран.
Для всех лиц, проходящих военную службу в Вооруженных силах, Росгвардии, органах ФСБ, в Службе внешней разведки, военной прокуратуре, военных органах Следственного комитета и других военных структурах, законопроектом также предусмотрен не только действующий сейчас запрет на иностранное гражданство, но и запрет на вид на жительство или иные документы, подтверждающие право постоянного проживания за рубежом.
При этом законопроект сохраняет возможность для иностранных граждан и лиц, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство, служить "по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях".
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Политика , Законопроекты , Росгвардия , ФСБ , Госдума , СКР
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