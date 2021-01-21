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Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке
Фото: РИА Новости
Россия призывает США в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь российскому генконсульству в Нью-Йорке, которая отключена с 18 января. Как напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, многие граждане, которые обращаются в генконсульство, — это американцы.

«В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлён о неполадках, просто самоустранился от проблемы. Такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что американские дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стеснённых условиях и обстоятельствах. Ещё раз обращаемся к Вашингтону (чтобы там могли. — RT) предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», — сказала она во время брифинга.

Как добавила Захарова, в Москве надеются, что подобная история не является «приглашением к взаимности».

«Я уверена, у нас есть более интересные сферы для её проявления», — заключила дипломат.

20 января посольство России сообщило, что направило ноту в Госдеп из-за неполадок со связью в консульстве.
По словам консула генерального консульства Алексея Топольского, речь идёт о нескольких десятках телефонных линий, которые были отрезаны от связи единомоментно, а из-за этого у российской диаспоры, проживающей в консульском округе, «возникают огромные проблемы».
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Госдеп США , Москва , Нью-Йорк , США
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