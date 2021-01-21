Россия призвала США восстановить связь в генконсульстве в Нью-Йорке 

«В сложившейся ситуации Госдеп, который был официально уведомлён о неполадках, просто самоустранился от проблемы. Такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что американские дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стеснённых условиях и обстоятельствах. Ещё раз обращаемся к Вашингтону (чтобы там могли. — RT) предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке», — сказала она во время брифинга.