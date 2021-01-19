Лавров: военная деятельность Норвегии повлияет на Арктику 

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"Акцентировано, что наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики. Выражена надежда на восстановление традиционного добрососедства между нашими странами", — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор издания NRK Арне Хольм заявил, что под давлением США Норвегия провоцирует Россию на войну за Арктику, тем самым отказываясь от многолетней политики "сдерживания и умиротворения".