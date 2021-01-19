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Москва

Захарова отреагировала на планы Литвы включить Киркорова в «черный список» 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Захарова раскритиковала планы Литвы включить Киркорова в «черный список»
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Литвы внести в "черный список" российского эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова.
По ее словам, "официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов" из-за якобы проводимой ими пророссийской пропаганды, однако жители Литвы ждут выступления этих исполнителей.

"Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан", — цитирует РИА "Новости" Захарову, также посетовавшую, что "репрессивное отношение" к артистам стало "визитной карточкой молодых европейских демократий".

Ранее глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, многократно посещая Крым, Киркоров якобы "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации". По словам Ландсбергиса, в МИД будут системно оценивать всех деятелей, которые могут участвовать в "пропаганде внешней политики" России. В МИД уверены, что участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".
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Политика , Филипп Киркоров , Габриэлюс Ландсбергис , Мария Захарова , МИД , РИА Новости , Вильнюс , Литва
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