Захарова раскритиковала планы Литвы включить Киркорова в «черный список»

"Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан", — цитирует РИА "Новости" Захарову, также посетовавшую, что "репрессивное отношение" к артистам стало "визитной карточкой молодых европейских демократий".