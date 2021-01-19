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Москва

Защита обжаловала арест Навального на 30 суток 

РИА Новости и ещё 2 19 января 2021
Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.

"Мы подали апелляционную жалобу на постановление об аресте, её должен рассмотреть Московский областной суд. Дата рассмотрения жалобы к настоящему моменту не назначена", — рассказал собеседник агентства.

Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
ФСИН объяснила задержание вернувшегося в Россию Навального
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
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Политика , Видео , Ив Роше , Вадим Кобзев , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , РИА Новости , Берлин , Германия , Московская область , Химки
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