Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление об аресте, её должен рассмотреть Московский областной суд. Дата рассмотрения жалобы к настоящему моменту не назначена", — рассказал собеседник агентства.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.