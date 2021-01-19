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Москва

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России 

RT на русском и ещё 5 24 минуты назад
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой, но в большинстве регионов стабилизируется.

«Ситуация с коронавирусом остаётся непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Необходимо и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов», — заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что смертность от коронавирусной инфекции в России с апреля 2020 года снизилась более чем в три раза.
По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, в России после коронавируса выздоровели более 3 млн человек.
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Политика , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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