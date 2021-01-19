Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом

«Ситуация с коронавирусом остаётся непростой, хотя в большинстве субъектов Российской Федерации она постепенно стабилизируется. Необходимо и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы в регионах сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов», — заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.