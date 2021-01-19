Володин заявил о поэтапном открытии Госдумы для гостей 

Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник заявил, что Дума поэтапно возвращается к "старым форматам" работы, открываясь для гостей, однако о прежних форматах говорить преждевременно.

"Мы поэтапно возвращаемся к старым форматам и сегодня об этом говорили, но мы видим с вами, насколько коварна болезнь, за прошедшее время у нас три депутата ушли из жизни. Поэтому просьба большая соблюдать ограничения", — сказал Володин.

Спикер ГД отметил, что Дума пока не готова "открыть ни буфеты, ни столовые". "Мы не готовы возвращаться к формату, когда у нас за 2019 год в здании на Охотном и Георгиевском Государственной Думы побывало за год 6 миллионов человек", — заметил Володин.

На пленарное заседание во вторник в ГД впервые после введения ограничений из-за пандемии пустили журналистов — по одному от СМИ.