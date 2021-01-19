Мишустин представил глав новых подразделений правительства 

Сегодня на совещании премьер-министр Михаил Мишустин представил глав новых подразделений аппарата правительства и призвал их работать на результат. Об этом пишет РИА Новости.
Сегодня правительство России впервые собралось в одном зале. В ходе рабочей встречи Мишустин представил глав недавно созданных департаментов.
«Перед нами сейчас стоят важные и ответственные задачи, в первую очередь это достижение национальных целей развития, которые поставлены президентом РФ, и это наша сфера ответственности прежде всего», — подчеркнул премьер.
Михаил Мишустин попросил коллег «работать на результат, оперативно реагировать на самые серьезные вызовы и осознавать меру ответственности за свои действия и решения».
По данным «Царьграда», директором департамента энергетики стал Павел Ливинский, департамента транспорта — Анатолий Мещеряков, департамента регионального развития — Василий Анохин, департамента здравоохранения — Игорь Каграманян, сводно-аналитического управления — Александр Буряк, департамента промышленности — Кирилл Лысогорский, департамента строительства — Максим Степанов, департамента соцразвития — Сергей Вельмяйкин и департамента сопровождения законопроектной деятельности — Павел Степанов.
«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин поручил правительству доработать до 1 февраля Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.