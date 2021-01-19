«Традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», — сообщил официальный представитель Кремля.

Крещение, как сообщал «Рамблер», отмечается православными 19 января. В ночь на Крещение по традиции верующие купаются в проруби или открытых водоемах.

Крещенские купания состоялись в большинстве регионов России с соблюдением санитарных требований. В Москве в них приняли участие около трех тысяч человек, в Московской области — более 175 тысяч.

В ряде регионов крещенские купания были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе на Камчатке, в Бурятии, Якутии, Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском и Пермском краях, Саратовской, Оренбургской и Архангельской областях, Омске, Красноярске, Барнауле, Томске и Иркутске.

Вчера митрополит Волоколамский Иларион не рекомендовал верующим погружаться в прорубь, так как у многих людей в настоящее время организм ослаблен из-за перенесенной коронавирусной инфекции.