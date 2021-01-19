Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Путин принял участие в крещенских купаниях 

Артём Кульша 1 час назад
Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», — сообщил официальный представитель Кремля.

Крещение, как сообщал «Рамблер», отмечается православными 19 января. В ночь на Крещение по традиции верующие купаются в проруби или открытых водоемах.
Крещенские купания состоялись в большинстве регионов России с соблюдением санитарных требований. В Москве в них приняли участие около трех тысяч человек, в Московской области — более 175 тысяч.
В ряде регионов крещенские купания были отменены из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе на Камчатке, в Бурятии, Якутии, Дагестане, Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском и Пермском краях, Саратовской, Оренбургской и Архангельской областях, Омске, Красноярске, Барнауле, Томске и Иркутске.
Вчера митрополит Волоколамский Иларион не рекомендовал верующим погружаться в прорубь, так как у многих людей в настоящее время организм ослаблен из-за перенесенной коронавирусной инфекции.
Комментарии 46
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
00:26
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
Общество Новости Москвы
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
00:20
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
Общество
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
01:05
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
Происшествия
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение