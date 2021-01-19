Жириновский сравнил Байдена с Ельциным

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале прокомментировал предстоящую инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Он провел параллель между американским политиком и первым президентом России Борисом Ельциным.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп, который до сих пор не признал свое поражение на выборах, заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Он также отмечал, что никогда не назовет себя проигравшим в президентской гонке, ссылаясь на многочисленные нарушения при подсчете голосов.
Жириновский отметил, что 20 января инаугурация без Трампа сослужит Байдену плохую службу. По его словам, принять власть не от предшественника, а по факту в результате острого противостояния — постыдно.
«20 января он войдёт в пустую резиденцию президента США, как в 1991 году в Кремль вошли Ельцин и Бурбулис (Геннадий Бурбулис — ближайший соратник Ельцина — прим. ред.)», — написал лидер ЛДПР (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский сравнил Россию с деревней, а Евросоюз — с городом. По его словам РФ, «сама себя выставляет как деревня», поэтому европейские страны её недолюбливают. Он добавил, что деревня менее образованная и менее предсказуемая, поэтому город ее боится, тогда как жители мегаполиса знают правила поведения и даже внешне «примелькались друг другу».