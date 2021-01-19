Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Жириновский пристыдил Байдена 

Павел Тиунов 19 минут назад
Жириновский сравнил Байдена с Ельциным
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале прокомментировал предстоящую инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Он провел параллель между американским политиком и первым президентом России Борисом Ельциным.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп, который до сих пор не признал свое поражение на выборах, заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Он также отмечал, что никогда не назовет себя проигравшим в президентской гонке, ссылаясь на многочисленные нарушения при подсчете голосов.
Жириновский отметил, что 20 января инаугурация без Трампа сослужит Байдену плохую службу. По его словам, принять власть не от предшественника, а по факту в результате острого противостояния — постыдно.

«20 января он войдёт в пустую резиденцию президента США, как в 1991 году в Кремль вошли Ельцин и Бурбулис (Геннадий Бурбулис — ближайший соратник Ельцина — прим. ред.)», — написал лидер ЛДПР (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский сравнил Россию с деревней, а Евросоюз — с городом. По его словам РФ, «сама себя выставляет как деревня», поэтому европейские страны её недолюбливают. Он добавил, что деревня менее образованная и менее предсказуемая, поэтому город ее боится, тогда как жители мегаполиса знают правила поведения и даже внешне «примелькались друг другу».
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Владимир Жириновский , Борис Ельцин , Геннадий Бурбулис , Дональд Трамп , ЕС , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
00:20
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
Общество
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
01:05
Полицейский разбил окно водителю, назвавшему его бандитом
Происшествия
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
00:44
Девушка переехала в дом наркокартеля и нашла тайную комнату
В мире Общество
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
00:45
Мужчина катал с горки детей, засунув их в пакет
Общество В мире
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
00:40
Отчаянные медсестры спасли коллегу от нападения мужа с ножом
Происшествия Криминал
«Ледяных» пожарных сняли на видео в Якутске
00:59
«Ледяных» пожарных сняли на видео в Якутске
Общество
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
00:55
Туристам придумали наказание из-за масок на Бали
Происшествия В мире
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
00:42
Четыре человека заживо сгорели в Новосибирске
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
00:30
Опубликовано видео пожара у Капитолия в Вашингтоне
Происшествия В мире
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
04:20
Дезинфекцию объектов РФ в Карабахе сняли на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение