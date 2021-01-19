Жириновский сравнил Байдена с Ельциным

Ранее действующий президент США Дональд Трамп , который до сих пор не признал свое поражение на выборах, заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена. Он также отмечал, что никогда не назовет себя проигравшим в президентской гонке, ссылаясь на многочисленные нарушения при подсчете голосов.

Жириновский отметил, что 20 января инаугурация без Трампа сослужит Байдену плохую службу. По его словам, принять власть не от предшественника, а по факту в результате острого противостояния — постыдно.

«20 января он войдёт в пустую резиденцию президента США, как в 1991 году в Кремль вошли Ельцин и Бурбулис (Геннадий Бурбулис — ближайший соратник Ельцина — прим. ред.)», — написал лидер ЛДПР (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).