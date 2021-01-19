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Аксенов заявил, что госпрограмму развития Крыма в 2020 году выполнили на 99,3% 

ТАСС и ещё 2 3 часа назад
Аксенов: госпрограмму развития Крыма выполнили на 99,3%
Фото: ТАСС
Показатель кассового исполнения Республикой Крым федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в 2020 году составил 99,3%, что выше показателей предыдущих лет, сообщил во вторник на совещании глава региона Сергей Аксенов.

"2020 год по успеваемости был самым высоким и самым эффективным в сравнении с предыдущими годами", — сказал он.

Из 69 объектов, которые планировалось ввести в 2020 году, введены 59. Оставшиеся 10 будут завершены в начале 2021 года. "На реализацию федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2024 года" было выделено Республике Крым 65,5 млрд рублей в 2020 году. По результатам работ на введенных в 2020 году объектах экономия составила 1,5 млрд рублей. Освоено в общей сложности, кассовый расход составил 63,6 млрд рублей, или 97% от плана. Таким образом, с учетом экономии бюджетных средств, фактический кассовый расход в 2020 году составил 99,3%", — уточнил Аксенов.
Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров в конце ноября прошлого года заявил, что МЭР РФ ожидает выполнение ФЦП в Крыму на 95-100%. Трудности на полуострове заключаются в том, что санкции осложняют привлечение крупных подрядных организаций. В начале декабря власти Крыма сообщали о рисках неполного освоения средств, выделенных на реализацию ФЦП развития полуострова, прогнозируя, что показатель исполнения составит 98-99%.
ФЦП развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры, она будет действовать до 2024 года. Согласно проекту федерального бюджета, ассигнования на ФЦП в 2021 году составят 76,12 млрд рублей, в 2022 году — 82,26 млрд рублей, в 2023-м — около 150,1 млрд На 2024 год финансирование планируется в размере почти 150 млрд рублей. После продления программы на 2025 год объем ее финансирования планируется увеличить до 1,37 трлн рублей.
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Политика , Сергей Назаров , Сергей Аксенов , Минэкономразвития , Республика Крым , Севастополь
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