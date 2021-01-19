В Госдуме выступили против ужесточения наказания за неуплату налогов

«Я отношусь отрицательно к этой инициативе, потому что говорить о наказании для рядовых предпринимателей, которое распространяется на юридических лиц, просто нельзя. Преступления совершенно несоизмеримы. Я бы не стал на индивидуальных предпринимателей усиливать налоговое давление, потому что в условиях пандемии, когда они едва сводят концы с концами, это несвоевременно. Это несвоевременное предложение», — подчеркнул Емельянов.