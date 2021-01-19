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Москва

В Госдуме выступили против предложения ужесточить наказание для физлиц за неуплату налогов 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
В Госдуме выступили против ужесточения наказания за неуплату налогов
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») назвал несвоевременным предложение ужесточить наказание для физических лиц за неуплату налогов. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».

«Я отношусь отрицательно к этой инициативе, потому что говорить о наказании для рядовых предпринимателей, которое распространяется на юридических лиц, просто нельзя. Преступления совершенно несоизмеримы. Я бы не стал на индивидуальных предпринимателей усиливать налоговое давление, потому что в условиях пандемии, когда они едва сводят концы с концами, это несвоевременно. Это несвоевременное предложение», — подчеркнул Емельянов.

Ранее «Известия» сообщили, что Следственный комитет России выступает за уравнивание ответственности за уход от налогов для юридических и физических лиц.
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Политика , Михаил Емельянов , Госдума , Справедливая Россия , Конституционный комитет Госдумы , СКР , газета "Известия" , АГН "Москва"
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