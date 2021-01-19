В Госдуме выступили против ужесточения наказания за неуплату налогов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») назвал несвоевременным предложение ужесточить наказание для физических лиц за неуплату налогов. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я отношусь отрицательно к этой инициативе, потому что говорить о наказании для рядовых предпринимателей, которое распространяется на юридических лиц, просто нельзя. Преступления совершенно несоизмеримы. Я бы не стал на индивидуальных предпринимателей усиливать налоговое давление, потому что в условиях пандемии, когда они едва сводят концы с концами, это несвоевременно. Это несвоевременное предложение», — подчеркнул Емельянов.
Ранее «Известия» сообщили, что Следственный комитет России выступает за уравнивание ответственности за уход от налогов для юридических и физических лиц.