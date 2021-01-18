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Москва

Максима Ксензова освободили от должности замминистра культуры 

ТАСС и ещё 1 18 минут назад
Ксензов освобожден от должности замминистра культуры
Фото: РИА Новости
Министерство культуры РФ подтверждает информацию об освобождении Максима Ксензова от должности замглавы Минкультуры.

"Могу подтвердить", — сказала ТАСС в понедельник представитель Минкультуры, отвечая на вопрос о том, действительно ли Ксензов освобожден от должности.

Ранее об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. Он отмечал, что это связано с сокращением данной должности.
Максим Ксензов был назначен замминистра культуры РФ в апреле 2020 года. Он курировал деятельность департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития. Ранее Ксензов также работал в Роскомнадзоре и "Национальной медиа группе".
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Политика , Максим Ксензов , Роскомнадзор , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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