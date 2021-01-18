Матвиенко поздравила жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Санкт-Петербурга с годовщиной снятия блокады и отметила мужественность ленинградцев. Об этом говорится в её обращении, опубликованном на сайте палаты.
«В этом году исполняется 78 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Дата 18 января 1943 года навсегда вошла в историю России как пример беззаветной любви к Отчизне, величайшей стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев», — сказала спикер.
В результате успешной операции по прорыву осадного кольца наступил долгожданный переломный момент в затяжной и кровопролитной битве. Спикер отметила, что обессиленные и измождённые от голода и холода ленинградцы стойко и мужественно защищали свой любимый город.
Матвиенко также привела слова Ольги Берггольц из «Февральского дневника»: «Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья. Но мы в конце тернистого пути и знаем — близок день освобожденья». По её мнению, в этих словах неимоверная боль и твёрдая уверенность непокорённых ленинградцев в победе над врагом.
«Сегодня мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград. Эти героические дни — навсегда в наших сердцах. Вечная слава героям города на Неве», — заключила она.
Как ранее писала «Парламентская газета», встречные удары Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года разорвали кольцо блокады вокруг Ленинграда. Благодаря наступательной операции «Искра» 78 лет назад был пробит стратегически важный коридор на Большую землю.