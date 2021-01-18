Матвиенко поздравила жителей Петербурга с годовщиной снятия блокады 

«В этом году исполняется 78 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Дата 18 января 1943 года навсегда вошла в историю России как пример беззаветной любви к Отчизне, величайшей стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев», — сказала спикер.