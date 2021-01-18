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Москва

Лавров высказался о присоединении Карабаха 

Артём Кульша 1 час назад
Лавров заявил об отсутствии намерения у РФ присоединять Карабах
Фото: РИА Новости
Россия не планирует присоединять Нагорный Карабах. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сегодня он проводит пресс-конференцию об итогах работы российской дипломатии в 2020 году. В ходе нее глава МИД, в частности, заверил, что у российских властей нет намерения признавать независимость Карабаха и включать его в состав России.

«И близко нет мыслей», — подчеркнул он.

Также Лавров заверил, что к ноябрьскому совместному заявлению президентов Армении, Азербайджана и России нет никаких секретных приложений. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время военные Армении, Азербайджана и России выверяют поименные списки для обмена военнопленными.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Лавров , МИД
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