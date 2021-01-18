Лавров заявил об отсутствии намерения у РФ присоединять Карабах

Сегодня он проводит пресс-конференцию об итогах работы российской дипломатии в 2020 году. В ходе нее глава МИД , в частности, заверил, что у российских властей нет намерения признавать независимость Карабаха и включать его в состав России.

«И близко нет мыслей», — подчеркнул он.

Также Лавров заверил, что к ноябрьскому совместному заявлению президентов Армении, Азербайджана и России нет никаких секретных приложений. Кроме того, он рассказал, что в настоящее время военные Армении, Азербайджана и России выверяют поименные списки для обмена военнопленными.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.