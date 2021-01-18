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Москва

Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 

Павел Тиунов 24 минуты назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал истинную цель западных политиков, которые активно комментируют возвращение Алексея Навального в Россию, сообщает ТАСС. По его словам, заявления коллег сделаны «как под копирку».
Лавров подчеркнул, что западные политики «с радостью ухватились» за новость о возвращении Навального в РФ. Министр предположил, что таким образом они стараются отвлечь общественное внимание от действительно насущных проблем.

«Они (думают, что) могут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — отметил глава российского МИД.

Он добавил, что инцидент с Навальным «искусственно» и «неправомерно» вышел на международную арену. Лавров при этом напомнил, что германская сторона так и не нашла точки соприкосновения с Москвой в стремлении выяснить истину в инциденте с Навальным.
ФСИН объснила задержание вернувшегося в Россию Навального
По его словам, в оценке ситуации Берлин опирался исключительно на показания оппозиционера и его супруги. В свою очередь российские правоохранители так и не получили доказательств, подтверждающих версию блогера.
Лавров добавил, что Россию не раз обвиняли в громких международных скандалах: так было в ситуациях с выборами в США, с отравлением Скрипалей, с крушением малайзийского «Боинга». Ни в одном инциденте, по словам министра, Запад не предоставил доказательств вины России.

«Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии», — пояснил глава МИД.

Он подчеркнул, что Россия всегда стремится «не собачиться», а обсуждать все претензии в форме конструктивного диалога.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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