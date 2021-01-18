Кабмин начал масштабную оптимизацию госаппарата 

Правительство в рамках административной реформы начало масштабную оптимизацию системы госуправления, чтобы повысить её эффективность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Об этом 18 января сообщается на сайте кабмина.

«Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда. В основном за счёт имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тысяч штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов», — сказал Мишустин.

Председатель Правительства обратил внимание, что фонд оплаты труда останется без изменений.

По словам премьера, в ходе реформы будут исключены конструкции, увеличивающие административные издержки, которые размывают ответственность за принятые решения.

Мишустин добавил, что для оперативного решения проблем населения работа исполнительной власти должна быть чёткой и слаженной на всех уровнях. «Для этого мы совершенствуем и структуру Аппарата Правительства. Соответствующие изменения утверждены. Сформированы структурные подразделения с чётким обозначением функционала и зон ответственности каждого из них», — отметил премьер-министр.

Глава кабмина подчеркнул, что реформа госуправления позволит наиболее эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития, поставленные главой государства, а также оперативно контролировать их выполнение.

реформе госаппарата премьер-министр объявил в ноябре прошлого года. Её планируется завершить до 1 апреля.

Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств. Предусмотрено сокращение центральных аппаратов на 5 процентов, а территориальных органов на 10 процентов в основном за счёт имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, а также 74 структурных подразделения.