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Кабмин начал масштабную оптимизацию госаппарата 

Парламентская газета 1 час назад
Кабмин начал масштабную оптимизацию госаппарата
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Правительство в рамках административной реформы начало масштабную оптимизацию системы госуправления, чтобы повысить её эффективность, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Об этом 18 января сообщается на сайте кабмина.

«Вся нормативно-правовая база для этого подготовлена, в том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда. В основном за счёт имеющихся вакансий в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тысяч штатных единиц, в том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов», — сказал Мишустин.

Председатель Правительства обратил внимание, что фонд оплаты труда останется без изменений.
По словам премьера, в ходе реформы будут исключены конструкции, увеличивающие административные издержки, которые размывают ответственность за принятые решения.
Мишустин добавил, что для оперативного решения проблем населения работа исполнительной власти должна быть чёткой и слаженной на всех уровнях. «Для этого мы совершенствуем и структуру Аппарата Правительства. Соответствующие изменения утверждены. Сформированы структурные подразделения с чётким обозначением функционала и зон ответственности каждого из них», — отметил премьер-министр.
Глава кабмина подчеркнул, что реформа госуправления позволит наиболее эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей развития, поставленные главой государства, а также оперативно контролировать их выполнение.
О реформе госаппарата премьер-министр объявил в ноябре прошлого года. Её планируется завершить до 1 апреля.
Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств. Предусмотрено сокращение центральных аппаратов на 5 процентов, а территориальных органов на 10 процентов в основном за счёт имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, а также 74 структурных подразделения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поддержал решение Правительства о сокращении чиновников. По словам спикера палаты, сокращение ряда заместителей или ведомств, которые дублируют друг друга, позволит повысить эффективность власти.
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Политика , Михаил Мишустин , Вячеслав Володин , Госдума
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