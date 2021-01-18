Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Лавров рассказал о намерении США продолжать сдерживать Россию и КНР 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Лавров: США продолжат курс на сдерживание России и КНР
Фото: РИА Новости
Российский министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, по его мнению, администрация президента США Джо Байдена продолжит заниматься сдерживанием России и Китая.

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в США в настоящий момент рассуждают на тему того, как «сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что новые санкции США против российских компаний в целом вписываются в общую линию Вашингтона на сдерживание России.
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
RT на русском: последние новости
МИД Китая оценил выход России из Договора по открытому небу МИД Китая оценил выход России из Договора по открытому небу Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов Dpa: ФРГ не передала России медицинские данные по Навальному Dpa: ФРГ не передала России медицинские данные по Навальному
Политика , Джозеф Байден , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Администрация США , РИА Новости , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Опубликовано видео вооруженного ограбления АЗС в Петербурге
00:48
Опубликовано видео вооруженного ограбления АЗС в Петербурге
Происшествия Криминал
Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы
00:54
Раздетый мужчина прокатился на сноуборде по улицам Москвы
Общество Новости Москвы
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
00:50
Видео этапа конкурса «Уверенный прием — 2021»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение