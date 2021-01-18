Лавров: США продолжат курс на сдерживание России и КНР

«Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится, сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в США в настоящий момент рассуждают на тему того, как «сделать так, чтобы и Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка».