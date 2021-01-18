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Лавров: США всё ещё продолжают навязывать новый миропорядок 

ИА Regnum 2 часа назад
Лавров: США все еще продолжают навязывать новый миропорядок
Фото: РИА Новости
США продолжают разрушать классические формы и нормы международного права. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2020 году.

«Конечно же, у нас вызывает глубокое беспокойство продолжающиеся очень нахрапистые действия США и большинства их западных союзников, которые нацелены на то, чтобы подорвать архитектуру международной жизни, опирающуюся на ООН, на её устав, на структуры Организации Объединённых Наций. И в целом придавать забвению классические формы и нормы международного права в угоду так называемому миропорядку, основанному на правилах», — заявил Лавров.

По его словам, в рамках этой линии создавались за пределами ООН, за пределами универсальных структур «некие эксклюзивные механизмы, группы так называемых единомышленников».

«Решения этих групп узкого состава пытаются навязать всем участникам межгосударственного общения, и одним из проявлений вот такого рода правил, на которых Запад хотел бы выстроить новый миропорядок, является концепция мультилатерализма, которые стали продвигать наши германские, французские коллеги в последние два года», — указал министр.

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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , ООН , США
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