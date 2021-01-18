Лавров: США все еще продолжают навязывать новый миропорядок

«Конечно же, у нас вызывает глубокое беспокойство продолжающиеся очень нахрапистые действия США и большинства их западных союзников, которые нацелены на то, чтобы подорвать архитектуру международной жизни, опирающуюся на ООН, на её устав, на структуры Организации Объединённых Наций. И в целом придавать забвению классические формы и нормы международного права в угоду так называемому миропорядку, основанному на правилах», — заявил Лавров.