Толстой принял участие в акции «Звонок добра»

Петр Толстой ( Заместитель председателя Госдумы «Единая Россия» ) присоединился к акции «Звонок добра», выполнив заявку жительницы московского района Марьино, бывшей узницы концлагеря Ксении Ольховой и подарив ей кухонную технику, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Депутат Толстой вместе с секретарем Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Метельским побывали в гостях у пенсионерки, передав ей продуктовый набор и мультиварку. Ранее в телефонном разговоре с Толстым она призналась, что используемая ей старая мультиварка неисправна.

«Моя роль сегодня чисто техническая: мы Ксении Максимовне подарили мультиварку, с помощью которой она теперь выходит на новые высоты кулинарного искусства, и, надеюсь, что это повысит ей настроение на много дней вперед», — рассказал Толстой журналистам.

Он добавил, что ранее уже встречался с пенсионеркой на собрании бывших узников концлагерей и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Ксения Максимовна очень интересный человек, прожила долгую интересную жизнь, и действительно, как она сказала, «я представляю не себя, а представляю свою судьбу». Ее судьба действительно уникальна, потому что она была в концлагере, она воевала — ветеран войны, — и потом преподавала в музыкальной школе, и до сих пор очень активно участвует в общественной жизни. Наша задача была в том, чтобы сегодня в этот день как-то повысить ей настроение, потому что, вы знаете, что проблем много — в связи с COVID-19 многие пожилые люди не выходят из дома, и вообще каждую семью коснулась ситуация с пандемией. В такие моменты, мне кажется, очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал депутат.

Визит членов партии «Единая Россия» к Ольховой был также приурочен к памятной дате — День освобождения Варшавы, отмечаемый 17 января. Это родной город пенсионерки.

Акцию «Звонок добра» проводит Московское городское отделение партии «Единая Россия» совместно с центром «Мосволонтер».