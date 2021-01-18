Россия призвала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда

Москва призывает Берлин предоставить индивидуальные компенсации всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ

"В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности, — указали в министерстве. — Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда".

В дипведомстве напомнили о добровольном гуманитарном жесте правительства Германии в 2019 году, который предусматривает выделение €12 млн на модернизацию "Госпиталя для ветеранов войн" в Санкт-Петербурге и создание российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти. "Первые поставки медицинского оборудования начались, несмотря на пандемию, летом 2020 года. Со своей стороны, безусловно, поддерживаем эту инициативу и способствуем ее реализации, однако полагаем, что она носит промежуточный характер (в том числе поскольку ею не могут воспользоваться люди, проживающие за пределами Санкт-Петербурга — 33 тыс. человек из зарегистрированных в России 123 тыс. блокадников), и не снимает с повестки дня вопрос о предоставлении Германией индивидуальных выплат всем без исключения блокадникам", — подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что правительство Германии на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, при этом люди других национальностей, которые также переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. "Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия, — подчеркнули в министерстве. — Неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации, чтобы найти решение на основе принципов справедливости, морали и нравственности, без попыток прикрываться легалистскими отговорками, которые, по сути, оправдывают откровенную дискриминацию блокадников нееврейской национальности. К сожалению, нам последовательно отвечали отказом".

Несостоятельная аргументация

В МИД РФ считают неубедительными утверждения Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за опасений создания "нежелательного прецедента", после которого Германию захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран. "Такая аргументация несостоятельна", — констатировали в дипведомстве.

"С учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности", — указали на Смоленской площади.

Кроме того, напомнили в министерстве, ранее германская сторона в течение многих лет блокировала возможность "выплат признания" бывшим советским военнопленным, также ссылаясь на "прецедентные риски", но в итоге такие выплаты состоялись и не повлекли каких-либо претензий со стороны третьих стран.

"Не могут быть приняты и ссылки на выполненные перед СССР репарационные обязательства как основание в отказе от предоставления индивидуальных выплат блокадникам-неевреям. Репарации явились итогом урегулирования на межгосударственном уровне, которое никоим образом не умаляет право российских граждан, пострадавших от военных преступлений, на компенсации в индивидуальном порядке, — подчеркнули в министерстве. — Всем, кто радеет за права человека, это должно быть абсолютно понятно".

27 января в России ежегодно отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.