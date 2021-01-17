В Госдуме поспорили с экс-канцлером ФРГ о причинах возвращения Крыма 

Дмитрий Белик сказал, что Шредер поверхностно осведомлен о ситуации на полуострове в 1992-2014 годы.

«Без сомнения, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики», — заявил депутат.

По его словам, жители Крыма мечтали вернуться в Россию с 1992 года. Они в штыки воспринимали стремление киевских политиков в НАТО, считая себя частью российской нации.

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Около 97% крымчан и 96% севастопольцев высказались за воссоединение региона с Россией.