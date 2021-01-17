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Москва

В Госдуме поспорили с экс-канцлером ФРГ о причинах возвращения Крыма 

Майк Габриелян 36 минут назад
В Госдуме поспорили с мнением экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, заявившего, что Крым стал российским только из-за расширения НАТО. Главная причина кроется в желании крымчан вернуться домой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передаёт РИА Новости.
Дмитрий Белик сказал, что Шредер поверхностно осведомлен о ситуации на полуострове в 1992-2014 годы.

«Без сомнения, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики», — заявил депутат.

По его словам, жители Крыма мечтали вернуться в Россию с 1992 года. Они в штыки воспринимали стремление киевских политиков в НАТО, считая себя частью российской нации.
Экс-канцлер ФРГ объяснил события в Крыму в 2014 году расширением НАТО
Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Около 97% крымчан и 96% севастопольцев высказались за воссоединение региона с Россией.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бывший канцлер ФРГ и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер заявил, что воссоединение Крыма с Россией случилось из-за расширения НАТО.
Комментарии
Политика , Дмитрий Белик , Герхард Шредер , Госдума , Роснефть , НАТО , РИА Новости
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