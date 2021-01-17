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Умер герой Советского Союза Николай Антошкин 

Майк Габриелян 39 минут назад
Умер герой Советского Союза Николай Антошкин
Фото: РИА Новости
Умер Герой Советского Союза, депутат Госдумы, генерал-полковник Николай Антошкин. Ветерану авиации было 79 лет. Он скончался в больнице, причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Клуба военачальников» Николая Дерябина.

«Сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», — сказал он.

По его словам, место и время похорон будут объявлены в понедельник.
Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Командовал авиационной группировкой во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Лично летал над разрушенным энергоблоком.
Был командующим Среднеазиатским военным округом. Обеспечивал запуски пилотируемых космических кораблей, в том числе «Бурана».
В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского округа, был командующим фронтовой авиацией.
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Политика , Николай Антошкин , Госдума
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