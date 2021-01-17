Вступает в силу контроль Мишустина над Роскосмосом и «Роснано» 

Постановление, обзывающее госкорпорации и публично-правовые компании отчитываться о своей работе, вступает в силу с 17 января. Это относится к таким структурам, как Роскосмос , ВЭБ. РФ «Роснано» и другим.

Госкомпании с этого дня будут отчитываться, насколько удачно они справляются с поставленными целями, каждый год. Отчёт корпораций также должен будет содержать план мероприятий, которые были проведены для достижения поставленных целей, сообщает «Парламентская газета».

Всю перечисленную информацию компании будут обязаны включать в головной отчёт. Но при этом не разрешается открывать сведения, представляющие государственную тайну. Закрытой также может оставаться служебная информация, публикация которой может навлечь санкции иностранных государств.

Госкорпорации были созданы для осуществления социальных или управленческих функций правительством РФ . Они являются коммерческими структурами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аэропорт, способный принимать все типы специализированных, транспортных и пассажирских самолётов, появится на космодроме Восточный. Госкорпорация «Роскосмос» уже приступила к его созданию.