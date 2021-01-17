Милонов раскритиковал потенциальный перенос ЧМ-2021 из Белоруссии

"Это негодяйство и совершенно никуда не годится. Спорт всегда вне политики. Мы же не ассоциируем Данию, которая хочет отказаться от участия, с убийцами норок и жирафом Мариуса. Они же не виноваты, что у них дураки-руководители", — сказал Милонов.