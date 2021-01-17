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Москва

Милонов назвал «негодяйством» потенциальный перенос ЧМ-2021 из Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 1 25 минут назад
Милонов раскритиковал потенциальный перенос ЧМ-2021 из Белоруссии
Фото: Телеканал «Дождь»/YouTube
Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Виталий Милонов высказался о потенциальном переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.
Об этом сообщает Sport24. По его словам, происходящее вокруг ситуации с проведением мирового первенства в Минске плотно ассоциируется с политическим фактором.

"Это негодяйство и совершенно никуда не годится. Спорт всегда вне политики. Мы же не ассоциируем Данию, которая хочет отказаться от участия, с убийцами норок и жирафом Мариуса. Они же не виноваты, что у них дураки-руководители", — сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель недоволен давлением от спонсоров чемпионата мира 2021 года.
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Политика , В мире , Рене Фазель , Виталий Милонов , Госдума , Дания , Латвия , Минск , Рига
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