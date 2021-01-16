Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост
Фото: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Сенатор Алексей Пушков назвал ожидаемым выдвижение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря.
По его словам, Нуланд — знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за "смену режимов" и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.

"С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — отметил он.

Также он напомнил, что супруг Нуланд — Роберт Каган — активный сторонник "альянса демократий" против Китая и выступает за сдерживание России.
Ранее избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на пост заместителя главы Госдепартамента. Нуланд, в соответствии с планами Байдена, должна стать заместителем госсекретаря по политическим вопросам, Уэнди Шерман — первым заместителем. Еще одним заместителем может стать Брайан Маккион, давний помощник Байдена по внешней политике. Бонни Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 3
Политика , Джозеф Байден , Уэнди Шерман , Алексей Пушков , Виктория Нуланд , Роберт Каган , Госдеп США , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение