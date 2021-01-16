Пушков прокомментировал выдвижение Нуланд на новый пост 

По его словам, Нуланд — знаковая фигура для американской внешней политики, которая всегда ратовала за "смену режимов" и мобилизацию других стран на борьбу с Россией за счет их же интересов.

"С назначением Нуланд исключены какие-либо поползновения Госдепа в сторону политического реализма, даже теоретические. Но весьма вероятна активизация использования Украины как военного плацдарма против России", — отметил он.

Также он напомнил, что супруг Нуланд — Роберт Каган — активный сторонник "альянса демократий" против Китая и выступает за сдерживание России.