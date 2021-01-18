Китай: Россия вышла из Договора по открытому небу в ответ на действия США

Решение России выйти из Договора по открытому небу стало ответом на действия Соединенных Штатов , которые не отреагировали на предложения Москвы по спасению договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньи в понедельник, 18 января.

МИД России сообщил о запуске процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Это решение было принято после выхода из договора американской стороны.

— Насколько нам известно, непосредственная причина запуска Россией процедур по выходу из Договора по открытому небу — односторонний выход США из договора, несмотря на несогласие международного сообщества, что серьезным образом подорвало военное взаимодоверие вовлеченных стран, — сказал Хуа Чуньин.

Она отметила, что Москва приложила все усилия по спасению соглашения, но не получила должной реакции от США. Представитель китайского МИД призвала Америку учитывать озабоченность международного сообщества и реальными действиями поддерживать глобальную стратегическую стабильность, мир и безопасность, передает РИА Новости

Норвегия. Ранее выход России из Договора по открытому небу оценили Франция

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.