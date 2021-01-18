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Москва

Китай назвал выход России из Договора по открытому небу ответом на действия США 

Вечерняя Москва и ещё 7 48 минут назад
Китай: Россия вышла из Договора по открытому небу в ответ на действия США
Фото: РИА Новости
Решение России выйти из Договора по открытому небу стало ответом на действия Соединенных Штатов, которые не отреагировали на предложения Москвы по спасению договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньи в понедельник, 18 января.
МИД России сообщил о запуске процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Это решение было принято после выхода из договора американской стороны.

— Насколько нам известно, непосредственная причина запуска Россией процедур по выходу из Договора по открытому небу — односторонний выход США из договора, несмотря на несогласие международного сообщества, что серьезным образом подорвало военное взаимодоверие вовлеченных стран, — сказал Хуа Чуньин.

Она отметила, что Москва приложила все усилия по спасению соглашения, но не получила должной реакции от США. Представитель китайского МИД призвала Америку учитывать озабоченность международного сообщества и реальными действиями поддерживать глобальную стратегическую стабильность, мир и безопасность, передает РИА Новости.
Ранее выход России из Договора по открытому небу оценили Франция и Норвегия.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.
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Комментарии
Политика , В мире , Хуа Чуньин , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , Париж , США , Франция
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