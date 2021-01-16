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Москва

В Госдуме поставили России в пример демократию в США 

РИА Новости 30 минут назад
В Госдуме поставили России в пример демократию в США
Фото: РИА Новости
Первый зампредседателя Государственной Думы Игорь Лебедев поставил России в пример американскую демократию.

"Мы все продолжаем играть в какие-то дурацкие игры. Нам нужно отношения выстраивать со странами Запада, чтобы жить как-то дальше, а мы все ищем способы покритиковать их демократию", — сказал Лебедев РИА Новости.

По словам Лебедева, в США, в отличие от России, демократия есть.

"Уже сейчас я вам могу сказать, кто из каких партий на выборах в парламент (РФ) получит сколько голосов. И что, вы это называете демократией? Я — нет", — добавил Лебедев.

Депутат Лебедев осудил идею использовать «Катюшу» вместо гимна РФ 
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Политика , Игорь Лебедев , Джозеф Байден , Госдума , МВД , РИА Новости , США
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