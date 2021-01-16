Захарова назвала бессодержательным ответ Германии на запросы о Навальном

"Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы России, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: "Ну конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что он, как всегда, ничего не содержал по сути задаваемых вопросов", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".