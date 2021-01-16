Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Захарова назвала полученный от ФРГ по Навальному ответ бессодержательным 

РИА Новости и ещё 16 16 января 2021
Захарова назвала бессодержательным ответ Германии на запросы о Навальном
Фото: РИА Новости
Россия получила ответ Германии по ситуации с Алексеем Навальным, но в нем не было ничего по существу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы России, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: "Ну конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что он, как всегда, ничего не содержал по сути задаваемых вопросов", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Накануне иностранные информагентства распространили заявление официального представителя Минюста ФРГ, в котором говорится, что Берлин обработал запросы от России о правовой помощи по делу Навального, "на них был дан ответ по существу".
По сообщению немецкого агентства dpa, "медицинские заключения не были переданы", поскольку персональные данные о здоровье "особо охраняются законодательством Германии".
Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в анализах российские медики не обнаружили.
Позднее пациента перевезли самолетом в Германию.
После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Параллельное расследование начала ОЗХО.
В Кремле сообщили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В МИД добавили, что в Германию направили ряд запросов о правовой помощи, которые остались без ответа.
Навальный на этой неделе заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. После этого ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.
Навальный объявлен в розыск с декабря
У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" о хищении свыше 30 миллионов рублей.
Кроме того, в декабре СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования на свои проекты, Навальный потратил более 356 миллионов на личные цели.
Видео дня. Годовалую дочь заморозила в сарае. Мать в Татарстане выпила и забыла про ребёнка
Последние новости
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк "Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Найдено лекарственное растение, подавляющее коронавирус Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа Ушла из жизни еще одна легенда советского кинематографа
Комментарии 19
Политика , Ив Роше , Алексей Навальный , Мария Захарова , Владимир Соловьев , МИД , ОЗХО , Минюст РФ , ФСИН , ИА DPA , Берлин , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
00:32
Появилось видео с церемонии прощания с Борисом Грачевским
Происшествия
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
00:48
Опубликовано видео с места затонувшего в Черном море сухогруза
Происшествия
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
00:41
Таксист ограбил пассажирку и попал на видео
Происшествия
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
00:13
Машина вылетела с дороги на сугроб и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
00:20
Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше
Пожары
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
00:14
Неизвестные разгромили закусочную Stalin Doner и попали на видео
Происшествия
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
00:41
Пожар в доме Церкви Сатаны сняли на видео
Пожары
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
00:31
Опубликовано видео нападения посетителя на официантку
Происшествия
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
00:48
Охранник в магазине избил клиента и попал на видео
Происшествия
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
00:24
Автомобиль каршеринга сбил людей у пешеходного перехода и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение