Захарова назвала бессодержательным ответ Германии на запросы о Навальном

Россия получила ответ Германии по ситуации с Алексеем Навальным, но в нем не было ничего по существу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Я увидела заголовки, что Германия ответила на все вопросы России, позвонила нашим экспертам, которые занимаются этим направлением. Они говорят: "Ну конечно, мы получили ответ от германской стороны, проблема в том, что он, как всегда, ничего не содержал по сути задаваемых вопросов", — сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Накануне иностранные информагентства распространили заявление официального представителя Минюста ФРГ, в котором говорится, что Берлин обработал запросы от России о правовой помощи по делу Навального, "на них был дан ответ по существу".
По сообщению немецкого агентства dpa, "медицинские заключения не были переданы", поскольку персональные данные о здоровье "особо охраняются законодательством Германии".
Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в анализах российские медики не обнаружили.
Позднее пациента перевезли самолетом в Германию.
После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Параллельное расследование начала ОЗХО.
В Кремле сообщили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В МИД добавили, что в Германию направили ряд запросов о правовой помощи, которые остались без ответа.
Навальный на этой неделе заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. После этого ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.
У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" о хищении свыше 30 миллионов рублей.
Кроме того, в декабре СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования на свои проекты, Навальный потратил более 356 миллионов на личные цели.