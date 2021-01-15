Бизнесмен Сергей Греков стал мэром Уфы 

Депутаты горсовета Уфы избрали мэром города бизнесмена Сергея Грекова из трех кандидатов, прошедших конкурсный отбор на эту должность, которая оставалась вакантной после смерти прежнего главы города.

Уфимский мэр Ульфат Мустафин скончался 29 октября 2020 года из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией. По совету главы Башкирии Радия Хабирова депутаты горсовета возлагали временное исполнение обязанностей мэра на предпринимателя Сергея Грекова.

На должность уфимского мэра претендовали 11 человек, комиссия допустила к конкурсу только пятерых. Это Артур Гафаров, Сергей Греков, Алексей Слепнев , Марат Тимиров и Рустам Хафизов. На конкурсе победили трое: Артур Гафаров, Сергей Греков и Алексей Слепнев.

В пятницу на заседании городского совета претенденты на пост градоначальника представили свою стратегию развития Уфы. Депутаты задавали им вопросы и единогласно проголосовали за Грекова.